“'O Studente” in manette: il latitante del clan faceva il pizzaiolo in Polonia

Luigi Bollino, 52enne di Torre Annunziata detto “ 'o Studente”, era ricercato dall’aprile 2013, quando i carabinieri eseguirono un maxi blitz in cui furono arrestate circa 80 persone. È stato arrestato nella città polacca di Cracovia dove faceva il pizzaiolo.

L'uomo era considerato, al tempo del suo mandato di cattura, esponente di spicco dei “Gallo-Cavalieri”, clan camorristico radicato nella città oplontina e particolarmente attivo nel Vesuviano. Nell’ambito del clan faceva – secondo gli inquirenti – da broker per l’acquisto di droga dall'estero.

La misura restrittiva nei suoi riguardi era stata emessa per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione, occultamento e trasporto di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi, reati aggravati da finalità mafiose.

I carabinieri avevano fatto estendere le sue ricerche all'estero. È infatti stato trovato – al termine di articolate indagini – in Polonia: lavorava in una pizzeria di italiani. Al momento della cattura ha provato a scappare dal locale, ma gli agenti della polizia polacca lo ha fermato col teaser.

Gli inquirenti hanno accertato che parte della sua latitanza era stata trascorsa in provincia di Mantova ed un'altra parte in Inghilterra. Al momento è in carcere in Polonia, poi verrà estradato in Italia.