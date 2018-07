Muore il capofamiglia, scatta la rissa per chi deve ereditare l'auto: un arresto

Un 40enne è stato messo in manette a Calvizzano in seguito ad una lite. Tutto è nato da una richiesta d'aiuto arrivata al 112, che raccontava di un acceso alterco tra due persone all'interno di un'abitazione.

Il motivo del contendere tra i due, un 40enne del posto ed il cognato della stessa età (già noto agli inquirenti), era il passaggio di proprietà dell'auto che era del capofamiglia, appena deceduto.

Il 40enne già noto alle forze dell'ordine alla vista dei militari li ha aggrediti, ed è stato subito messo in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Aspetta ora ai domiciliari il processo per direttissima.