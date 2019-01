Era in libertà vigilata, finisce in carcere: nascondeva una pistola carica in casa

A Chiaia un uomo di 46 anni, già sottoposto alla libertà vigilata, è stato messo in manette e condotto in carcere a Poggioreale dagli agenti del commissariato San Ferdinando.

È accusato di detenere illegalmente un'arma nel suo appartamento.

I poliziotti sono intervenuti – in seguito a indagini – nella sua abitazione, in vico San Guido, dove hanno trovato e sequestrato la pistola. L'arma era nascosta in un armadio che l'uomo teneva sul balcone.

Si trattava di una Crvena Zastava (arma di fabbricazione jugoslava) calibro 7,65 con un colpo in canna e completa di un caricatore con otto cartucce.