Lavavetri dà in escandescenze: prima prova a danneggiare un'auto, poi attacca i poliziotti

Stava tentando di danneggiare l'auto di una donna, un'anziana, ferma ad un semaforo di via Amerigo Vespucci. Sono stati gli altri automobilisti incolonnati a mostrare la scena ad alcuni poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale, scena che vedeva come protagonista un lavavetri che stava dando in escendescenze.

I poliziotti si sono avvicinati, ed immediatamente l'uomo – un marocchino di 33 anni che poi si è scoperto essere irregolare sul territorio italiano – li ha aggrediti con calci e pugni. Una furia terminata soltanto quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in manette.

Dovrà rispondere adesso di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.