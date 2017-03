Tradito dalla sua passione per la pizza di scarole: latitante in manette

Era scappato in Colombia per non scontare i 16 anni di carcere cui era stato condannato per diverse truffe messe a segno nel Nord Italia. La sua latitanza è finita ieri, quando i carabinieri lo hanno messo in manette a casa di sua madre.

Trentaquattro anni, originario di Villaricca, il truffatore è stato tradito dalla sua passione per la pizza di scarole. Aveva lasciato la Colombia con un volo diretto a Barcellona, poi dalla Spagna raggiunto l'Italia (in nave o in auto) e si era stabilito a casa della madre a Parete.

Sono stati i parenti, involontariamente, a tradirlo. I familiari intercettati si mettevano d'accordo quasi ogni giorno su chi dovesse comprargli la pizza di scarole. L'informazione è giunta ai carabinieri di Milano – è stato il tribunale lombardo a condannarlo – che hanno eseguito l'arresto.