Vasto, in manette latitante ghanese: ricercato da 2 anni, è accusato di tentato omicidio

Un latitante 52enne del Ghana, irregolare in Italia e ricercato dal 2018 per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, è stato arrestato ieri sera nella zona del Vasto.

A metterlo in manette è stata la polizia del commissariato Vicaria-Mercato, intervenuta in vico Duchesca dove alcune persone si stavano malmenando.

I poliziotti hanno bloccato due uomini: è lì che è emerso uno dei due fosse ricercato dall’aprile del 2018 per tentato omicidio e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'altro, un nigeriano di 40 anni, è stato denunciato invece per rissa aggravata.