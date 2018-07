Pesta sua nonna, scappa dalla comunità e spaccia droga: arrestato latitante di 15 anni

In manette, a Castellammare, un baby latitante. Quindici anni, dovrà rispondere di tentata estorsione, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Lo scorso 15 giugno l'arresto: voleva 200 euro e per ottenerli aveva spaventato la nonna 60enne minacciando di incendiare un motorino, per poi sferrarle contro pugni e calci fino a provocarle un trauma cranico.

Arrestato dopo una breve fuga dai carabinieri, era stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Napoli e successivamente in una comunità.

Neanche una settimana, ed è scappato. È stato individuato soltanto ieri, mentre camminava non lontano da casa sua. Nel suo giubbino, i militari hanno rinvenuto 23 grammi di marijuana per cui è stato anche denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Dopo le formalità è stato condotto nel carcere minorile di Nisida.