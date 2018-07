Stazione Centrale, agenti in borghese si fingono turisti: arrestato un ladro

Nel pomeriggio di ieri la polfer ha tratto in arresto, nei pressi della Stazione Centrale, un cittadino marocchino di 41 anni accusato di furto aggravato.

I poliziotti erano in borghese, e si erano camuffati da turisti così da poter fare la fila ai treni o ai bus. Hanno quindi notato un uomo sospetto e l'hanno seguito, finché questi non si è appropriato del trolley di uno sconosciuto per poi scappare.

Inseguito, è stato bloccato con ancora la valigia con sé. Era privo di documenti, e solo in seguito a rilievi fotodattiloscopici è emerso che – con numerosi alias – aveva precedenti di polizia.

Contemporaneamente sono stati fermati e denunciati tre venditori abusivi per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, e due stranieri perché irregolari sul territorio italiano.