“Colpo” nel centro commerciale, ladro di spazzolini in manette

Spazzolini. Era il bottino di un uomo colto in flagrante dopo averli rubati nel Centro Commerciale Auchan di Pompei.

Si trattava comunque di merce dal valore cospicuo, spazzolini elettrici da circa 420 euro.

Quarantaquattro anni, di Scafati, l'autore del furto era già noto alle forze dell'ordine. È stato messo in manette dai carabinieri della locale stazione e la merce restituita. Il 44enne è in attesa di processo per direttissima.