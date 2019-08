La passione per la pesca gli costa caro: ladro in manette

Un 42enne rumeno, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. In un negozio di attrezzature sportive di corso Garibaldi stava tentando di rivendere del materiale da pesca di origini sospette.

La proprietaria dell’attività, durante la “trattativa” con l'uomo, aveva riconosciuto nel materiale che questi provava a piazzare parte di quanto rubato pochi giorni prima in un deposito di Acerra. Ha quindi allertato i carabinieri, che alla richiesta di spiegazioni sono stati aggrediti dallo straniero.

Inutile il suo tentativo di fuga: il 42enne è stato messo in manette poco dopo dai militari della stazione di Borgoloreto. In auto, perquisita, nascondeva ulteriori 74 canne da pesca e 15 mulinelli. A casa sua, una roulotte nel campo nomadi di Lago Patria, nascondeva altre 56 canne da pesca, un motore fuoribordo per imbarcazioni, un coltello e materiale per la pesca subacquea.

Il materiale ritrovato, ritenuto interamente rubato e del valore di 25mila euro, è stato restituito ai legittimi proprietari. L'accusa per l'uomo – ora in attesa di giudizio – è ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.