In manette: aveva "il vizietto" di rubare bici elettriche

La polizia di Sorrento ha arrestato per furto aggravato e violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto un 44enne di Nola.

Dopo le 15 di ieri, in Corso Italia, gli agenti avevano notato l’uomo in sella ad una bicicletta elettrica, laddove era già stato arrestato lo scorso 20 novembre proprio per il furto di una bicicletta.

Sottoposto a controllo, si è scoperto che la bici era stata rubata poco prima in via Santa Maria della Pietà. Il 44enne è stato trovato in possesso di diversi arnesi per lo scasso, tutti sequestrati. Si è infine scoperto che era già stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Nola, e del foglio di via obbligatorio dal Comune di Sorrento.

L’uomo è stato arrestato, mentre la bicicletta restituita al proprietario.