Ladro a Natale: i carabinieri lo arrestano salvandolo dal linciaggio della folla

Stava per trasformarsi in linciaggio l'arresto di un uomo avvenuto, la sera della Vigilia, in via Epomeo a Soccavo.

La persona finita in manette, un 33enne, si era intrufolato in un appartamento per rubare tutto il possibile, quando i vicini – insospettiti dai rumori – hanno chiamato i carabinieri.

Aiutati da una squadra di vigili del fuoco, i militari hanno raggiunto il topo d'appartamento che nel frattempo si era rifugiato nella casa delle sue mancate vittime per sottrarsi alla folla che lo minacciava.