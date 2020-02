Supera il posto di blocco a tutta velocità: inseguito e rapidamente arrestato

A Torre del Greco, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 32 anni. Questo, di Torre Annunziata, era già noto alle forze dell'ordine.

I militari si trovavano in via nuova Tre Case, dove avevano allestito un ordinario posto di controllo.

Ad un tratto è arrivato a tutta velocità, a bordo della sua auto, il 32enne. I carabinieri gli hanno subito intimato l'alt, ma l'uomo non si è fermato. È scattato l'inseguimento.

Una corsa breve, quella del 32enne. I militari dopo un chilometro - in via Fossa della Monaca - sono riusciti a raggiungerlo e gli hanno tagliato la strada. L'uomo si è a quel punto arreso ed è stato bloccato. Per lui patente ritirata e arresti domiciliari, in attesa di giudizio