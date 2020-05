Scappano all'alt della polizia, poi l'inseguimento e l'incidente: un arresto

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 26enne di Ercolano nel corso di un controllo del territorio.

I poliziotti avevano intimato l’alt, in corso Arnaldo Lucci, a due persone in sella ad un motociclo che procedeva ad alta velocità. Il conducente del mezzo però, alla loro vista, aveva accelerato. Lo scooter è stato raggiunto in corso Protopisani, dopo un incidente con un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Gli occupanti hanno proseguito la corsa a piedi finché uno dei due non è stato bloccato, il 26enne. Dovrà rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e multato per aver violato le norme contro il contagio da Covid-19 e guida senza patente. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro perché non assicurato.