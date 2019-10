Incendia legno ricoperto di formica in un terreno: arrestato

Un 40enne di Mugnano, già noto alle forze dell’ordine, è stato ieri colto in flagrante e arrestato mentre incendiava rifiuti.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano erano intervenuti via San Francesco a Patria, dove hanno notato che, in un terreno, un uomo stava incendiando tavole di legno ricoperte di formica. Erano state posizionate in due vasche da bagno laccate e in un contenitore di ferro.

L’incendio è stato spento dagli stessi militari, che hanno gettato sulle fiamme secchi e secchi di terreno. Un’altra tonnellata di tavole laccate era stata accatastata poco distante dall’incendio, e altra legna era nell’auto dell’uomo. Questa, come il legno ed il terreno, è stata sequestrata.

Il 40enne è stato condotto ai domiciliari, dove aspetterà di essere giudicato per direttissima.