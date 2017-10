Tradito dalla passione per il Napoli: latitante in manette mentre guardava la partita in un bar

Era latitante dagli inizi di settembre: Giuseppe Saltalamacchia, ritenuto a capo del gruppo che sta portando avanti i traffici illeciti tra i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia, è stato arrestato ieri sera.

A tradirlo, la sua passione per il Napoli. I carabinieri lo hanno individuato ad Agropoli, mentre si trovava seduto in un bar ad assistere a Napoli-Inter. Aveva valigie pronte per un altro trasferimento, probabilmente nell'ambito di una latitanza che non lo vedeva mai troppo a lungo soggiornare negli stessi posti.

Saltalamacchia era destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere: una emessa dal gip di Roma per la rapina di un Rolex da 12mila euro avvenuta lo scorso marzo, l'altra dalla Procura di Napoli per evasione.