Camorra, boss latitante arrestato durante il cenone della Vigilia

Era riuscito a sfuggire al blitz del 5 dicembre scorso, che ha pesantemente colpito i clan della zona di Castellammare di Stabia. Ieri, però, per il 34enne Giovanni Gentile, non c'è stato nulla da fare ed è finito in manette.

Ritenuto il boss degli Afeltra, era impegnato nel cenone della Vigilia quando gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia sono piombati nell'appartamento, ad Agerola, in cui si trovava e lo hanno arrestato.

Gentile era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa relativamente all'inchiesta Olimpo. È accusato di estorsione, aggravata dalla matrice camorristica. Il pizzo, chiesto ad un imprenditore, fu di 12mila euro pagati a fronte dei 50mila inizialmente richiesti dal 34enne.

Gentile è figlio di Giuseppe, boss di Agerola. È anche il nipote del boss dei Monti Lattari, Raffaele Afeltra, anch'egli latitante.