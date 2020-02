Trovato dai carabinieri in sella ad uno scooter rubato: scatta l'inseguimento

Resistenza, lesioni personali e ricettazione. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un 35enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, arrestato ieri dai carabinieri ad Ercolano.

Un uomo aveva chiesto aiuto ad una pattuglia: il suo gps gli segnalava a pochi passi la presenza del suo scooter, rubato 5 giorni fa.

I militari sono quindi andati in via Belvedere – dove la vittima del furto aveva loro indicato – e hanno trovato il mezzo con in sella il 35enne. Ne è nato un rocambolesco inseguimento durante il quale i carabinieri hanno anche forato due pneumatici.

Il fuggitivo ha alla fine imboccato una strada chiusa. Abbandonato lo scooter per scappare a piedi, è stato rincorso e - dopo una colluttazione - bloccato dai militari. Si trova ora nelle camere di sicurezza, in attesa di processo.