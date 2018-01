Ruba un portatile al centro commerciale: arrestato dai carabinieri

Carabinieri in azione nel Centro Commerciale Auchan di Giugliano. Bloccato un uomo classe '78 residente a Villaricca: rimosso il sistema antitaccheggio, si era appropriato di un personal computer portatile dal valore di 750 euro. L'aveva nascosto al di sotto della propria giacca.

È stato il personale della vigilanza, una volta notato il ladro in azione, ad avvertire il 112 prontamente intervenuto. L'uomo, colto in flagrante, verrà processato per direttissima.