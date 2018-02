Ruba un bracciale da 3mila euro, la polizia a casa sua trova un arsenale

A casa sua nascondeva di tutto. Un migliaio di proiettili di vario calibro, due silenziatori per pistola, otto pistole, due fucili, caricatori di vario tipo: 65 anni, è stato arrestato nella sua abitazione a Pianura dalla polizia.

A lui le forze dell'ordine erano arrivate dopo la denuncia, da parte di un orefice del centro storico – peraltro amico dell'arrestato – del furto di un bracciale in oro dal valore di 3mila euro. Gli agenti sono subito arrivati al 65 che, perquisito, aveva in effetti con sé il bracciale, oltre che un coltello a scatto.

A quel punto i poliziotti si sono recati a casa dell'uomo e hanno scoperto, nell'armadio in camera da letto, un vero e proprio arsenale. Non solo armi da fuoco: nascondeva due katana di un metro ognuna, dieci coltelli a serramanico, due pugnali, due paia di manette e due valigie per custodie di armi.

L'accusa per l'uomo è detenzione illegale di armi comuni da sparo, clandestine e illegali, oltre che di furto aggravato, ricettazione e violazione legge sul possesso di coltelli.