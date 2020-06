Urla in via Partenope, poi un gruppo di persone insegue un uomo: era un ladro di biciclette

Le urla. Poi un gruppo di persone che rincorreva un uomo il quale, durante la corsa, si era disfatto di una bicicletta. È la scena cui ha assistito ieri sera un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, in via Partenope.

L'agente era in scooter: ha inseguito il fuggitivo bloccandolo in via Giorgio Arcoleo. Lì una persona lo ha avvicinato e gli ha spiegato che l'uomo aveva rubato la sua bicicletta poco prima, in via Partenope.

Il ladro, un 34enne algerino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.