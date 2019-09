Ruba un'auto, l'antifurto satellitare lo fa scoprire e arrestare

La polizia ha messo in manette un uomo a Ponticelli per furto aggravato. Sono stati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale ad intervenire in via Fratelli Grimm dopo la segnalazione di un'auto rubata, questa effettuata dall'allarme di un antifurto satellitare.

Gli agenti hanno notato due persone sospette accanto al veicolo. Inutile il tentativo di allontanarsi da parte loro: i due uomini sono stati fermati e controllati.

Nello zaino di uno dei due sono stati trovati un disturbatore di frequenze Gps, materiali per lo scasso, oltre che una chiave ed un telecomando alterati usati per aprire e mettere in moto la vettura.

L'uomo in possesso del materiale (sequestrato) è stato arrestato. Si tratta di un 54enne che era già noto alle forze dell'ordine.