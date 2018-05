Re dei furti d'auto in manette: per lui doppia fuga e due mesi da latitante

Si nascondeva in un appartamento di Castel Volturno, in via delle Camelie. Quarantadue anni, latitante, era destinatario di una ordinanza di carcerazione per tre anni e sei mesi per reati contro il patrimonio e la persona.

L'uomo, di Secondigliano, si era dato alla fuga due mesi fa, quando la polizia era arrivata nel suo appartamento di via Emilio Scaglione per eseguire la sospensione dei domiciliari con il ripristino della custodia in carcere.

Alla vista degli agenti ne aveva prima colpito uno con un pugno, poi si era lanciato da una finestra – il suo appartamento era al primo piano – riuscendo a darsi alla fuga. Una latitanza breve ma rocambolesca la sua. Lo scorso 5 aprile era stato identificato da un altro poliziotto (libero dal servizio) a Cardito, ma il 42enne aveva avuto la meglio su di lui in una colluttazione riuscendo di nuovo a scappare.

Esperto nei furti di auto, nel suo appartamento nascondeva centraline elettroniche e attrezzi per lo scasso che sono stati sequestrati.