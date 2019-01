Lei lascia le chiavi di casa nell'auto, lui le prende e le "ripulisce" l'appartamento: arrestato

Un napoletano di 44 anni è stato messo in manette a Volla. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe infranto il finestrino di un'utilitaria parcheggiata in strada per impossessarsi delle chiavi di casa della titolare e poi derubarne l'appartamento.

La vittima, una 30enne del posto, si era vista derubata di 300 euro e di diversi oggetti preziosi. L'uomo è stato condotto ai domiciliari nel suo appartamento di via Mastellone.