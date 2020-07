Colpo in una boutique, sfonda la vetrina con una piccozza e porta via 2mila euro di vestiti

È arrivato al suo negozio d'abbigliamento, all'orario d'apertura, e si è ritrovato davanti l'ultima scena che avrebbe voluto vedere: una vetrina rotta e merce rubata per un danno complessivo di circa 2mila e 300 euro.

L'esercente, titolare di un negozio in pieno centro a Castellammare di Stabia, ha subito chiamato i carabinieri che hanno dato il via alle indagini. Hanno rinvenuto e sequestrato gli arnesi da scasso utilizzati per rompere la vetrina, poi visonato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È così che hanno riconosciuto il presunto ladro, un 26enne già noto alle forze dell'ordine. Raggiunto, lo hanno trovato con ancora con sé gran parte della refurtiva. Arrestato, si trova ora ai domiciliari. Secondo gli inquirenti è lui che aveva intorno alle 7 mandato in frantumi la vetrina del negozio con un martello ed una piccozza, per poi entrare, rubare e scappare.