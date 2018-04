Arrestato il boss della Torretta: era latitante da tre mesi

Francesco Frizziero, latitante di 36 anni, ritenuto il ras della zona della Torretta, è stato arrestato dal commissariato di polizia San Ferdinando in via Cupa Caiafa dove si nascondeva. Contestualmente, una donna è stata denunciata per favoreggiamento.

Frizziero era stato scarcerato dalla casa di reclusione di Fossombrone nel maggio 2017 dopo aver espiato una pena per associazione mafiosa, rapina ed estorsione. In libertà vigilata dallo scorso gennaio, era stata successivamente deciso nei suoi riguardi un inasprimento della pena. È a quel punto che è scomparso, fino alla scorsa notte.

Gli agenti lo hanno stanato in un miniappartamento al primo piano di uno stabile, all'esterno del quale aveva fatto installare una videocamera di sicurezza utile a fargli sapere in anticipo di un eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Un'accortezza che non gli è stata però utile: la polizia ha fatto irruzione mettendolo in manette la scorsa notte, per poi condurlo in una casa di lavoro in Abruzzo.