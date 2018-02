"Quaglia quaglia" in manette: il narcos latitante si nascondeva ad Amsterdam

È finito in manette dopo quasi tre anni di latitanza Francesco De Simone, 62enne condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti aggravata da finalità mafiose.

Soprannominato “Quaglia quaglia”, di Torre Annunziata, era ricercato dal 14 marzo 2015. L'uomo è stato messo in manette ad Amsterdam, al termine di un'indagine coordinata dalla Dda e condotta dalla sezione Catturandi del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

Si nascondeva in un appartamento in città, in compagnia di una 29enne di nazionalità rumena. In possesso di documenti falsi, al momento dell'arresto non ha opposto resistenza.

De Simone scomparve non appena fu condannato dalla Corte d'Appello di Napoli a 5 anni di reclusione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti da allora si è mosso tra Spagna e Olanda, rientrando in Italia soltanto sporadicamente.

Il suo ruolo nella malavita torrese era quello di acquistare stupefacenti provenienti dall'estero che poi venivano ridistribuiti ai clan della zona. De Simone si trova ora in un penitenziario olandese in attesa dell'estradizione.