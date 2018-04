“Se chiami la polizia ti taglio la testa”: spaventosa rapina a piazza Garibaldi

Un giovane di 21 anni è stato arrestato nella zona di piazza Garibaldi dalla polizia municipale di Napoli per rapina aggravata.

Si tratta di un ragazzo con numerosi precedenti, tra cui violenza sessuale e porto abusivo d’arma, presente illegalmente sul territorio Italiano.

Questa volta l'extracomunitario è stato sorpreso a rubare alcolici in un supermercato della zona, così come era già successo in diverse altre occasioni. Tuttavia, questa volta, alla richiesta di restituzione dei prodotti rubati (era stato scoperto), ha prima minacciato la vittima con un paio di forbici, poi con un coltello: “Ti taglio la testa se chiami la polizia”, avrebbe detto all'esercente.

Allertati da alcuni passanti, gli agenti della municipale sono intervenuti prontamente bloccando l'aggressore e scongiurando il peggio. Il 21enne si trova ora nel carcere di Poggioreale.