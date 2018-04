Clan Imparato, l'affiliato evade dai domiciliari: arrestato

Importante arresto a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in Traversa Lattaro mettendo in manette un 47enne.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto un affiliato al clan camorristico degli Imparato.

Stava scontando 8 mesi di reclusione ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, quando i carabinieri lo hanno sorpreso lontano dalla sua abitazione. Dovrà adesso rispondere di evasione: è in attesa di processo per direttissima.