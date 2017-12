"Mi avevano invitato a vedere l'albero di Natale": arrestato evaso dai domiciliari

Un uomo evaso dagli arresti domiciliari è stato messo in manette a Torre del Greco. I carabinieri lo hanno trovato nel corso di un normale servizio di perlustrazione per il controllo del territorio, in via Nazionale.

Il 44enne non era nella propria abitazione, ma a parlare in strada. Ai militari ha dichiarato che alcuni suoi amici avevano addobbato l'albero di Natale, e che l'avevano invitato a vederlo.

L'uomo è stato giudicato con rito direttissimo: arresto convalidato e nuova detenzione agli arresti domiciliari – con braccialetto elettronico – per lui.