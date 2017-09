Condannato scompare da casa di cura: viene ritrovato dopo poche ore e arrestato

Stava scontando la pena in una casa di riposo per anziani di Torre del Greco. Le condizioni di salute dell'uomo – sessantadue anni, già condannato per violenza sessuale aggravata – avevano spinto il Tribunale di Sorveglianza di Napoli a concedergli un periodo di detenzione lontano da casa, dove si trovava ai domiciliari.

Ieri mattina il 62enne era però scomparso. È stato ritrovato la sera dalla polizia municipale, mentre vagava in via Gino Alfani, e messo in manette per evasione. Oggi sarà nuovamente processato con rito direttissimo. A riportare la notizia è il Mattino.