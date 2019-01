Arresto a Barra: in manette un uomo vicino al clan Fusco

Nella giornata di oggi i carabinieri hanno messo in manette un 44enne ritenuto contiguo al clan Fusco di Cercola.

L'uomo è stato arrestato a Barra, in via Volpicella, dai militari della stazione di Poggioreale.

Condannato per associazione mafiosa per fatti commessi a Cercola e comuni vicini tra il 2003 ed il 2006, dovrà scontare 4 anni 3 mesi e 10 giorni di reclusione e pagare 2.200 euro di multa.

L'arrestato è stato condotto in carcere a Poggioreale.