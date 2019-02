San Giovanni, arrestato il boss latitante Ciro Rinaldi

Il boss Ciro Rinaldi, detto "My way", è stato catturato dopo circa quattro mesi di latitanza. Cinquantacinque anni, aveva fatto perdere le proprie tracce poco prima che la Cassazione si pronunciasse sul ricorso contro la sua scarcerazione.

A suo carico due ordinanze di custodia cautelare in carcere, una per il duplice omicidio di Raffaele Cepparulo e di Ciro Colonna - questi vittima innocente di camorra - una seconda per l’omicidio di Vincenzo De Bernardo, dei Mazzarella.

È ritenuto il capo del clan omonimo nel rione Villa, di recente in forte contrasto con i Mazzarella.

Dove si nascondeva

Rinaldi era in un'abitazione a San Pietro a Patierno. Aveva le valigie pronte ed era sul punto di cambiare nascondiglio. Non si avevano notizie su di lui dal giorno in cui si rese irreperibile per il ritorno in carcere, il 2 novembre scorso.