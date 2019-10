Due carabinieri investiti a San Giovanni a Teduccio: c'è un arresto

Due carabinieri feriti. È il bilancio della fuga tentata da un uomo a bordo del suo scooter che non ha rispettato l'alt dei militari, in corso Protopisani a San Giovanni a Teduccio.

I militari della Sezione operativa Poggioreale avevano imposto l'alt ad un 37enne già noto alle forze dell'ordine, residente nella zona. Questi però, in sella al suo scooter, ha accelerato colpendo prima uno dei militari alla caviglia e al gomito, poi urtando il secondo.

Non ne è nato un inseguimento. L'uomo è stato rintracciato poco dopo non lontano da casa sua, ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.