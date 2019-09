Metro Garibaldi, arrestato il "prestigiatore del borseggio"

La polizia lo ha definito "un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta". Si tratta dell'uomo di 56 anni, napoletano, arrestato presso la metropolitana di Piazza Garibaldi.

Pluripregiudicato, sottraeva alle sue vittime portafogli e soldi con una tecnica particolarmente raffinata: all’arrivo dei treni, approfittando della calca, si avvicinava alla vittima e – mentre le porte si chiudevano – con estrema velocità le sfilava il portafogli per poi uscire.

La vittima anche se si fosse accorta della cosa, sarebbe rimasta nel treno e non avrebbe potuto comunque reagire.

Un cittadino però nei giorni scorsi si è accorto di lui e lo ha filmato, per poi mostrare il video ad un vigilante dell'Anm. Questi ha denunciato la cosa alla polfer, che ha indagato sul borseggiatore anche attraverso appostamenti.

Nella giornata di ieri è avvenuto l'arresto. Dopo aver borseggiato un turista tedesco gli agenti lo hanno fermato. Ha riconsegnato la refurtiva ed è stato arrestato per furto aggravato, fino al processo per direttissima per stamattina nel quale è stato condannato ad un anno e 3 mesi. Si trova adesso ai domiciliari.