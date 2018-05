Stazione Centrale, donna urla e indica ai poliziotti un uomo: l'aveva derubata

Un uomo di 50 anni è stato ieri messo in manette dalla polizia municipale nei pressi di piazza Garibaldi. L'accusa per lui è di aver borseggiato una donna, derubandola del suo smartphone e del portafogli.

La vittima stava entrando nella Stazione Centrale per prendere un treno, quando si è sentita trascinare con forza all'indietro. Voltandosi, ha visto un uomo vicinissimo, alle sue spalle, che le strappava la borsa. Il borseggiatore si è quindi immediatamente dileguato con il bottino.

Urlando, la donna ha attirato l'attenzione degli agenti in servizio in zona ed ha indicato loro il malvivente, immediatamente bloccato con addosso ancora la refurtiva. Gli oggetti sono stati restituiti alla vittima, intanto soccorsa e riuscita a partire con il primo treno utile.

Il ladro, che aveva diversi precedenti specifici, è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale.