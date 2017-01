Avvocato in trasferta a Milano truffava anziani: arrestato

Un 36enne partenopeo, insieme a una complice di origini marocchine di 28 anni, è stato arrestato per truffa a Milano.

Spacciandosi per avvocato, aveva preso di mira una 78enne: al telefono le aveva raccontato che la figlia era finita in manette perché responsabile di un grave incidente stradale. Sfruttando la preoccupazione della pensionata, l'aveva convinta a consegnare soldi e preziosi ad una sua “incaricata”.

La coppia è finita in manette dopo la denuncia di alcuni cittadini: questi si erano insospettiti vedendo il 36enne e la 28enne girare in auto a bassa velocità per controllare i nomi sui citofoni degli edifici.

Arrestati, avevano con loro tre orologi in oro e 50 euro in contanti.