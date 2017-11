Fucile e pen-gun nascosti in casa: arrestato 25enne a Caivano

Nascondeva in un armadio del suo appartamento un fucile Browning, una pen-gun calibro 22 e 64 cartucce di vario calibro.

È la ragione per cui un 25enne di Caivano è stato messo in manette dai carabinieri. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni.

Nell'ambito della medesima operazione è stata denunciata per riciclaggio e detenzione illegale di cartucce una disoccupata 40enne, sempre di Caivano, che nascondeva in un mobile in bagno 3 cartucce per arma corta e 43mila euro.