Omicidio Genny, arrestato un amico del 17enne: quella sera era armato

Custodia cautelare in carcere: è il provvedimento emesso a carico di un ragazzo di 21 anni ritenuto coinvolto nella vicenda della morte del 17enne Genny Cesarano, vittima di una stesa camorristica alla Sanità il 6 settembre del 2015.

Il 21enne era in piazza in compagnia di Genny. Secondo quanto ritengono gli investigatori, non avrebbe risposto al fuoco del commando dei Lo Russo - gli autori della stesa (recentemente arrestati) - ma era armato.

Il 17enne Genny Cesarano era estraneo alla criminalità organizzata. La sua morte fu “un incidente” nella stesa che i Lo Russo effettuarono in zona, risposta alla stessa azione portata a termine dai rivali degli Esposito-Genidoni pochi giorni prima.

Al ragazzo arrestato si è arrivati grazie ad intercettazioni ambientali immediatamente successive alla vicenda, soprattutto all'interno dell'auto utilizzata dagli amici di Genny Cesarano. Ragazzi sotto inchiesta per false informazioni al Pubblico Ministero.