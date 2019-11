Colpo di un clandestino al centro commerciale: arrestato

Un 35enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine e irregolare, è stato arrestato dai carabinieri di Marano per furto aggravato di capi d’abbigliamento.

L'uomo sarebbe entrato in azione all'Auchan di Mugnano. Approfittando delle ore serali, quando gli esercizi commerciali del centro sono più affollati, avrebbe prelevato capi dagli espositori per poi nasconderli in una borsa schermata con fogli di alluminio, così da eludere le barriere antitaccheggio.

Dopo due colpi in altrettanti negozi, è stato però tradito dal sistema di allarme più "sensibile" di una terza boutique visitata. I carabinieri sono stati allertati dalla vigilanza e lo hanno messo in manette, restituendo la refurtiva.