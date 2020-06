Picchia una donna in pieno giorno su Spaccanapoli: arrestato 24enne

Nella mattinata di ieri un 24enne con precedenti di polizia è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Secondo l'accusa, avrebbe aggredito in via Benedetto Croce una donna.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa erano intervenuti in Piazza del Gesù per una lite.

Lì gli agenti hanno trovato un ragazzo che era stato bloccato da una pattuglia dell’Esercito Italiano: hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva aggredito una donna colpendola al volto e facendola rovinare a terra.

Chiesto l'intervento del 118 per soccorrere la vittima dell'aggressione, i poliziotti hanno messo in manette il 24enne.