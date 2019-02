Follia a San Valentino: tenta di strangolarla con la cintura e poi di accoltellarla

Un 51enne di Torre del Greco è stato arrestato dagli agenti di polizia del locale commissariato con l'accusa di tentato omicidio.

L'episodio che lo ha visto coinvolto è avvenuto ieri. Alcuni agenti della municipale si trovavano su via Vittorio Veneto quando alcuni passanti hanno fatto notare loro che in strada era appena precipitato, da un balcone, un grosso coltello. L'inquilino dell'appartamento da cui era caduto si è affacciato e ha addebitato la vicenda ad un "incidente".

Nel frattempo però è arrivata la polizia, lì perché era stata segnalata una lite in un appartamento. Arrivati a casa dell'uomo, gli agenti lo hanno bloccato. In casa c'era anche sua moglie, in stato confuzionale: era stata appena aggredita, prima con un tentativo di strangolamento con una cintura, poi col coltello che era riuscita a lanciare giù dal balcone togliendolo dalle mani dell’uomo.

Il violento è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale.