Picchia la moglie, poi devasta l'abitazione dei propri genitori: arrestato

Un 32enne è stato oggi arrestato a Ercolano dalla polizia del locale commissariato.

Gli agenti erano intervenuti nell'abitazione che l'uomo condivide con la moglie: lì avevano trovato la donna sotto choc e con segni di percosse. La donna aveva riferito loro di essere stata aggredita dal marito con calci e pugni. Proprio in quegli istanti il 32enne si era scagliato contro i propri genitori, minacciandoli.

È stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, ma non gli è bastato. L'uomo si è ripresentato nell'abitazione della madre minacciandola ed aggredendola una seconda volta, devastando l'appartamento.

A quel punto la polizia lo ha messo in manette e arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce gravi.

Le forze dell'ordine hanno successivamente appreso che l'uomo in una circostanza avrebbe anche lasciato la moglie all'ingresso dei caselli dell'autostrada di Napoli, allontanandosi con l'auto.