Adescava minorenni e si masturbava in webcam: arrestato 48enne

Si faceva mandare le loro foto in chat, poi si masturbava mostrandosi in webcam. Quarantotto anni, di Villaricca, è stato messo in manette: per lui l’accusa è di molestie, corruzione di minorenne e violenza privata.

Sposato e pluripregiudicato per reati simili, l'uomo su Internet adescava ragazze e ragazzi minorenni.

Condannato, dovrà scontare la pena di un anno. È stato condotto in carcere, a Poggioreale.