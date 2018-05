Accoltella la convivente, poi la segrega in casa: arrestato

L'aveva ferita con una coltellata, per poi chiuderla in casa impedendole di uscire: è per questa ragione che un 32enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato a Portici.

L'episodio risale alla sera del 3 maggio, quando l'uomo aveva aggredito la convivente di 49 anni con un coltello, nella abitazione che divideva con lei, procurandole ferite alla mano destra guaribili in sei giorni. L'ha quindi chiusa in casa ed è fuggito, portandole via lo smartphone.

La donna è riuscita a liberarsi dopo 24 ore, e in seguito si è recata alla locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia contro l'uomo.

A casa nascondeva due coltelli e circa venti grammi di hashish. È stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.