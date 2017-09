Allarme in Tribunale, entra con tre litri di benzina per darsi fuoco: arrestato

Momenti di allarme stamattina al Tribunale di Nola, dove un 73enne di Somma Vesuviana ha provato ad introdursi con tre litri di liquido infiammabile: l'uomo voleva inscenare una protesta contro la vendita della sua casa.

L'uomo, C.P., pare fosse in passato affiliato al clan Alfieri. I militari lo hanno bloccato mentre – sigaretta tra le labbra – provava ad entrare con in braccio un contenitore per detersivo che si è scoperto poi conteneva liquido infiammabile.

Sul posto sono intervenuti gli “artificieri antisabotaggio” del comando provinciale di Napoli, i quali hanno proceduto alla distruzione dell’oggetto dopo un campionamento del contenuto.

La protesta del 73enne riguardava l'asta giudiziaria della sua abitazione di residenza. Il suo arresto è stato convalidato ed il gip ha già disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.