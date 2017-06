La polizia arresta un 66enne di Giugliano: era ricercato dalla Francia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Giugliano, hanno condotto una capillare attività investigativa finalizzata alla rintraccio di persone colpite da provvedimenti restrittivi. Nella giornata di venerdì hanno così tratto in arrestato un 66enne nato a Milano ma residente a Giugliano, colpito da provvedimento restrittivo emesso dalle Autorità Francesi, perché in concorso con altri soggetti, distribuiva e commercializzava moneta falsa.

L’indagine è nata in Francia su di una consorteria criminale specializzata nella contraffazione di banconote algerine, i dinari, la quale, in possesso di carta originale per banconote rubata a Marsiglia nel corso di una rapina a mano armata, cercava una stamperia professionale per contraffare il danaro. Alcuni rotoli di carta per banconote trafugata a Marsiglia erano stati usati a Napoli e, le indagini, dimostrarono i collegamenti tra i membri della rete criminale e l'uomo, il quale avrebbe anche fornito una chiavetta USB con l’algoritmo per numerare le banconote contraffatte nonché l’inchiostro fluorescente, necessario per una buona contraffazione.

Sebbene le relazioni degli esperti, richieste dai magistrati francesi, rilevassero che l’inchiostro usato per contraffare le banconote in Francia fosse diverso da quello usato in Italia, il 66enne è stato condannato per concorso in falsificazione di denaro. Ora è in carcere a Poggioreale a disposizione delle autorità competenti.