Lancia una sedia contro la moglie: 38enne arrestato

Gli agenti del Commissariato di Polizia Acerra hanno arrestato un uomo di 38 anni responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Ieri mattina i poliziotti sono intervenuti in un appartamento al Corso della Resistenza all’interno del quale si era sviluppata una lite in famiglia.

Quando gli agenti sono arrivati si sono trovati di fronte l’uomo in forte stato di agitazione e con una mano ferita. Poco prima aveva afferrato una sedia lanciandola contro la moglie. L’origine del gesto per futili motivi.

Mentre la donna, che già in altre occasioni aveva subito maltrattamenti, è stata portata in ospedale per le cure mediche, il 38enne invece è stato arrestato e portato presso il carcere di Poggioreale.