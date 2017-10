Sotto effetto di droga violenta una 15enne: 26enne arrestato

Il reato di cui è accusato è terribile: un 26enne è oggi stato messo in manette a Castel Volturno perché ritenuto responsabili di violenza sessuale a carico di una ragazzina di 15 anni.

La violenza è avvenuta in un'abitazione privata, nell'ottobre del 2016. L'indagato avrebbe commesso il fatto sotto effetto di stupefacenti.

La vittima è stata collocata in una struttura protetta per salvaguardarne l'incolumità, mentre l'indagato è stato messo in carcere ed è a disposizione delle autorità.