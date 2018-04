Scappa dai carabinieri: era alla guida di un'auto rubata

Fermato dai carabinieri per ricettazione di un'auto rubata. Si tratta di un 25enne di Pollena Trocchia, già noto alle forze dell'ordine, che è stato sorpreso su via San Gennariello alla guida di una Fiat 500: alla vista dei militari ha accelerato per tentare di far perdere le proprie tracce, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato.

I carabinieri hanno quindi verificato che l'auto sulla quale viaggiava era stata rubata a Napoli lo scorso 15 aprile, ad un uomo di Volla. La vettura gli è stata restituita.

Il 25enne era peraltro già stato sorpreso il 1 aprile dagli stessi carabinieri alla guida di un’altra utilitaria, anch'essa rubata (a San Giorgio a Cremano) e per questo denunciato sempre per ricettazione. Dopo la convalida del fermo, avvenuta da parte del gip di Nola, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.